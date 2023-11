RALLYE DE NOËL 2 Rue de la Moselle Illange, 2 décembre 2023, Illange.

Illange,Moselle

Résous des énigmes et trouve des indices pour retrouver et identifier la clé de l’atelier de jouets du Père Noël.

Livret d’énigmes à retirer en Mairie, à compléter et remettre en Mairie pour le 2 janvier 2024.. Tout public

Lundi 2023-12-02 08:00:00 fin : 2023-12-24 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue de la Moselle

Illange 57970 Moselle Grand Est



Solve riddles and find clues to locate and identify the key to Santa’s toy workshop.

Enigma booklet available from the Mairie, to be completed and returned to the Mairie by January 2, 2024.

Resuelve las adivinanzas y encuentra las pistas para encontrar e identificar la llave del taller de juguetes de Papá Noel.

Cuaderno de adivinanzas a recoger en el Ayuntamiento, completar y devolver al Ayuntamiento antes del 2 de enero de 2024.

Löse Rätsel und finde Hinweise, um den Schlüssel zur Spielzeugwerkstatt des Weihnachtsmannes zu finden und zu identifizieren.

Rätselheft im Rathaus abholen, ausfüllen und bis zum 2. Januar 2024 im Rathaus abgeben.

Mise à jour le 2023-11-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME