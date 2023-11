CONCOURS – CRÉE TON ARBRE DE NOËL 2 Rue de la Moselle Illange, 1 novembre 2023, Illange.

Illange,Moselle

Laisse parler ton talent et ton imagination et partage ta créativité en créant intégralement ton arbre avec les matières que tu choisiras (tissu, bois, papier, récup…) et décore le selon tes envies (coloriage, paillettes, perles…). L’arbre doit mesurer au maximum 40cm et tenir debout. Tous les arbres seront exposés dans la vitrine du centre culturel.

Modalités de participation : les enfants sont invités à déposer leurs arbres en mairie avant le 28 novembre 2023.

Un jury sélectionnera deux lauréats dans les 2 catégories suivantes : de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans.

Pour les enfants de 3 à 11 ans.. Enfants

Vendredi 2023-11-01 fin : 2023-11-28 . 0 EUR.

2 Rue de la Moselle

Illange 57970 Moselle Grand Est



Let your talent and imagination do the talking, and share your creativity by creating your own tree using the materials of your choice (fabric, wood, paper, salvage, etc.) and decorating it as you wish (coloring, sequins, beads, etc.). The tree must measure a maximum of 40cm and stand upright. All trees will be displayed in the window of the cultural center.

How to enter: Children are invited to submit their trees to the town hall before November 28, 2023.

A panel of judges will select two winners in the following 2 categories: ages 3 to 6 and ages 7 to 11.

For children aged 3 to 11.

Deja que tu talento e imaginación hablen por ti y comparte tu creatividad creando tu propio árbol con los materiales que elijas (tela, madera, papel, reciclaje, etc.) y decorándolo a tu gusto (colores, lentejuelas, abalorios, etc.). El árbol debe tener una altura máxima de 40 cm y mantenerse erguido. Todos los árboles se expondrán en el escaparate del centro cultural.

Cómo participar: Se invita a los niños a presentar sus árboles en el Ayuntamiento antes del 28 de noviembre de 2023.

Un jurado seleccionará dos ganadores en las 2 categorías siguientes: de 3 a 6 años y de 7 a 11 años.

Para niños de 3 a 11 años.

Lass deinem Talent und deiner Fantasie freien Lauf und teile deine Kreativität, indem du deinen Baum aus den Materialien deiner Wahl (Stoff, Holz, Papier, Altpapier?) selbst gestaltest und ihn nach deinen Wünschen dekorierst (mit Farben, Pailletten, Perlen?). Der Baum darf nicht größer als 40 cm sein und muss stehen können. Alle Bäume werden im Schaufenster des Kulturzentrums ausgestellt.

Teilnahmebedingungen: Die Kinder sind eingeladen, ihre Bäume bis zum 28. November 2023 im Rathaus einzureichen.

Eine Jury wird zwei Gewinner in den folgenden zwei Kategorien auswählen: 3 bis 6 Jahre und 7 bis 11 Jahre.

Für Kinder von 3 bis 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME