Les Virevoltés : AFAG Théâtre « Ce que ce cher singe cherche » à Vire Normandie

Vire Normandie,Calvados

Retrouvez la compagnie Afag Théâtre pour un nouveau spectacle sur le site de « la Menuiserie » : Un chantier, une grille, un corps, un meurtre, un détective… Une enquête qui commence au paléolithique supérieur et se termine là, tout de suite, à la fin du spectacle. Il y a bien plus de neurones dans le cerveau d’un détective que d’étoiles dans notre galaxie – c’est dire si nous allons voyager… Tout public à partir de 10 ans..

2023-06-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

2 Rue de la Monderie

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Join the Afag Théâtre company for a new show on the « La Menuiserie » site: a building site, a gate, a body, a murder, a detective… An investigation that begins in the Upper Paleolithic and ends right here, right now, at the end of the show. There are far more neurons in a detective’s brain than there are stars in our galaxy – that’s how far we’re going to travel… Suitable for ages 10 and up.

Únase a la compañía Afag Théâtre para un nuevo espectáculo en el yacimiento de « La Menuiserie »: una obra, una puerta, un cadáver, un asesinato, un detective… Una investigación que comienza en el Paleolítico Superior y termina aquí y ahora, al final del espectáculo. Hay muchas más neuronas en el cerebro de un detective que estrellas en nuestra galaxia: hasta allí vamos a viajar… Apto para mayores de 10 años.

Treffen Sie die Theatergruppe Afag Théâtre für eine neue Aufführung auf der Baustelle « La Menuiserie »: Eine Baustelle, ein Gitter, eine Leiche, ein Mord, ein Detektiv … Eine Untersuchung, die im Jungpaläolithikum beginnt und dort, sofort, am Ende der Aufführung endet. Im Gehirn eines Detektivs gibt es viel mehr Neuronen als Sterne in unserer Galaxie – das heißt, wir werden reisen… Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

