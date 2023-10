CONFERENCE: ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE LORRAINE – PÔLE ARTS PLASTIQUES ÉPINAL 2 rue de la Maix Épinal, 10 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

L’expression « le vrai du faux » guide cette nouvelle journée d’études, organisée conjointement par l’ÉSAL Épinal et La Lune en Parachute.

« Le vrai du faux » porte l’idée que ces antonymes fonctionnent en enchâssements. Durant deux moments de discussion, artistes invités et chercheurs viendront porter un regard éclairant sur notre société, en se saisissant de cette expression.

Un premier temps sera consacré à considérer ces termes dans leur amplitude et leur entremêlement, montrer une polyphonie de points de vue et interroger le vraisemblable.

Dans un second temps, nous viendrons réfléchir aux concepts, à la possibilité même de croire et envisager ce qui peut relever d’une véracité, d’un pouvoir des images.

La journée d’études cherche donc à poser des jalons dans la compréhension des informations qui nous entourent, afin de savoir si des enjeux de vérité ou de tromperie, d’erreurs, sont à l’œuvre. Les étudiants et les publics conviés pourront échanger avec les artistes et chercheurs invités autour de leurs pratiques et de leurs réflexions, et ainsi muscler leur propre aptitude à s’interroger sur la compréhension des images et de leurs enjeux.

Programme

Présentation et introduction aux tables-rondes par Alice Marquaille, professeure à l’ÉSAL Épinal et par Jean-Baptiste Thierry, professeur des universités, Université de Lorraine.

9.30 – 12.30

Table-ronde «Une polyphonie des points de vue»

Élise Alloin, artiste, Strasbourg

Youssr Youssef, journaliste et réalisatrice, Paris

14.00 – 17.00

Table Ronde «L’image au cœur des convictions»

Émeric Lhuisset, artiste plasticien, enseignant à sciences Po et spécialiste en géopolitique

Guillaume Schuppert, ATER, Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré. Adultes

Mardi 2023-10-10 09:30:00 fin : 2023-10-10 17:00:00. 0 EUR.

2 rue de la Maix FACULTE DE DROIT

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The expression « the true from the false » guides this new study day, organized jointly by ÉSAL Épinal and La Lune en Parachute.

« Le vrai du faux » suggests that these antonyms function in an interlocking fashion. During two discussion sessions, guest artists and researchers will take an enlightening look at our society, using this expression.

The first part will consider these terms in their amplitude and interweaving, showing a polyphony of points of view and questioning the plausible.

In a second phase, we will reflect on concepts and the very possibility of believing, and consider what might constitute the veracity and power of images.

The aim of this study day is to lay the groundwork for understanding the information that surrounds us, and to determine whether issues of truth, deception and error are at play. Students and members of the public invited to the event will be able to discuss their own practices and reflections with the guest artists and researchers, and thus strengthen their own ability to question the understanding of images and the issues they raise.

Program

Presentation and introduction to the round-table discussions by Alice Marquaille, professor at ÉSAL Épinal and Jean-Baptiste Thierry, university professor, Université de Lorraine.

9.30 – 12.30

Round-table discussion « A polyphony of points of view »

Élise Alloin, artist, Strasbourg

Youssr Youssef, journalist and film-maker, Paris

14.00 – 17.00

Round Table « L?image au c?ur des convictions » (Images at the heart of convictions)

Émeric Lhuisset, visual artist, lecturer at Sciences Po and specialist in geopolitics

Guillaume Schuppert, ATER, Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré

La expresión « lo verdadero de lo falso » guía esta nueva jornada de estudio, organizada conjuntamente por ÉSAL Épinal y La Lune en Parachute.

« Le vrai du faux » sugiere que estos antónimos funcionan de forma entrelazada. Durante dos sesiones de debate, artistas e investigadores invitados echarán una mirada esclarecedora sobre nuestra sociedad a partir de esta expresión.

La primera parte se dedicará a considerar estos términos en su amplitud y entrelazamiento, mostrando una polifonía de puntos de vista y cuestionando lo verosímil.

En la segunda etapa, reflexionaremos sobre los conceptos y la posibilidad misma de creer, y consideraremos lo que puede decirse sobre la veracidad y el poder de las imágenes.

El objetivo de la jornada de estudio es, por tanto, sentar las bases para comprender la información que nos rodea, con el fin de averiguar si están en juego cuestiones de verdad o de engaño y error. Los estudiantes y el público invitados podrán conversar con los artistas e investigadores invitados sobre sus propias prácticas y reflexiones, y desarrollar así su propia capacidad para cuestionar la comprensión de las imágenes y las cuestiones que plantean.

Programa

Presentación e introducción a las mesas redondas a cargo de Alice Marquaille, profesora de ÉSAL Épinal, y Jean-Baptiste Thierry, profesor universitario de la Universidad de Lorena.

9.30 – 12.30

Mesa redonda « Una polifonía de miradas

Élise Alloin, artista, Estrasburgo

Youssr Youssef, periodista y cineasta, París

14.00 – 17.00

Mesa redonda « Las imágenes en el corazón de las convicciones

Émeric Lhuisset, artista visual, profesor en Sciences Po y especialista en geopolítica

Guillaume Schuppert, ATER, Universidad de Lorena, Archivos Henri Poincaré

Der Ausdruck « das Wahre vom Falschen » leitet diesen neuen Studientag, der gemeinsam von der ÉSAL Épinal und La Lune en Parachute organisiert wird.

die Idee hinter « Le vrai du faux » ist, dass diese Antonyme ineinander verschachtelt sind. In zwei Diskussionsrunden werden eingeladene Künstler und Wissenschaftler einen erhellenden Blick auf unsere Gesellschaft werfen, indem sie diesen Ausdruck aufgreifen.

In einer ersten Phase werden wir die Begriffe in ihrer Bandbreite und Verflechtung betrachten, eine Polyphonie von Standpunkten aufzeigen und das Wahrscheinliche hinterfragen.

In einem zweiten Schritt werden wir über die Konzepte und die Möglichkeit des Glaubens nachdenken und untersuchen, was Wahrhaftigkeit und die Macht der Bilder ausmacht.

Der Studientag soll dazu beitragen, die Informationen, die uns umgeben, zu verstehen, um zu wissen, ob es dabei um Wahrheit, Täuschung und Irrtum geht. Die Schüler und das Publikum können sich mit den eingeladenen Künstlern und Forschern über ihre Praktiken und Überlegungen austauschen und so ihre eigene Fähigkeit stärken, das Verständnis der Bilder und ihrer Herausforderungen zu hinterfragen.

Programm

Präsentation und Einführung in die Diskussionsrunden durch Alice Marquaille, Professorin an der ÉSAL Épinal, und Jean-Baptiste Thierry, Universitätsprofessor an der Université de Lorraine.

9.30 – 12.30

Diskussionsrunde « Eine Polyphonie der Sichtweisen »

Élise Alloin, Künstlerin, Straßburg

Youssr Youssef, Journalistin und Filmemacherin, Paris

14.00 – 17.00

Runder Tisch « Das Bild im Zentrum der Überzeugungen »

Émeric Lhuisset, bildender Künstler, Dozent an der Sciences Po und Experte für Geopolitik

Guillaume Schuppert, ATER, Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré

Mise à jour le 2023-09-29 par OT EPINAL ET SA REGION