Marché de Noël 2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye, 9 décembre 2023, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

A la salle des fêtes de Sainte-Néomaye, le Père Noël et de nombreux exposants seront présents

Idées cadeaux, bijoux, objets faits main, décoration…

Restauration sur place, buvette.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:30:00. .

2 Rue de la Mairie Salle des fêtes

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus and numerous exhibitors will be present at the Sainte-Néomaye village hall

Gift ideas, jewelry, handmade items, decorations…

Food and refreshments on site

Papá Noel y numerosos expositores estarán presentes en el ayuntamiento de Sainte-Néomaye

Ideas para regalos, bisutería, artesanía, decoración…

Comida y refrescos in situ

In der Festhalle von Sainte-Néomaye werden der Weihnachtsmann und zahlreiche Aussteller anwesend sein

Geschenkideen, Schmuck, handgefertigte Gegenstände, Dekoration…

Verpflegung vor Ort, Getränkestand

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Haut Val De Sèvre