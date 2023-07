RACONTE MOI UNE HISTOIRE 2 rue de la Mairie Préfailles, 13 juillet 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Tous les jeudis « Raconte moi une histoire », lecture de contes pour les enfants pour les enfants de 4 à 7 ans, à la bibliothèque de Préfailles..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

2 rue de la Mairie Bibliothèque

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every Thursday, « Raconte moi une histoire », story readings for children aged 4 to 7, at the Préfailles library.

Todos los jueves, « Raconte moi une histoire », lecturas de cuentos para niños de 4 a 7 años, en la biblioteca de Préfailles.

Jeden Donnerstag « Raconte moi une histoire », Märchenlesung für Kinder für Kinder von 4 bis 7 Jahren, in der Bibliothek von Préfailles.

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire