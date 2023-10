Festival La clef dans le sac – Champ libre 2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne, 27 octobre 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Tout Public à partir de 6 ans – durée : 1h.

Par Christel Delpeyroux.. Familles

Vendredi 2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 . 5 EUR.

2 rue de la Mairie

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Tales, stories, smiles… in short, life!

For all ages 6 and up – duration: 1h.

By Christel Delpeyroux.

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Para todos los públicos a partir de 6 años – duración: 1 hora.

A cargo de Christel Delpeyroux.

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz: das Leben!

Für alle ab 6 Jahren – Dauer: 1 Stunde.

Von Christel Delpeyroux.

Mise à jour le 2023-10-02 par Destination Brenne