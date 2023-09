CONCERTS CLASSIQUES EPINAL – ERIC ARTZ – RECITAL DE PIANO 2 Rue de la Louvière Épinal, 16 mars 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Autour des Musiques de films.

Un Voyage chez Miyasaki et Hisaishi.

Eric Artz a été lauréat du Concours International de Piano d’Epinal en 2007.. Tout public

Samedi 2024-03-16 19:00:00 fin : 2024-03-16 . 22 EUR.

2 Rue de la Louvière Auditorium de la Louviere

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Around Film Music.

A Journey to Miyasaki and Hisaishi.

Eric Artz won the Epinal International Piano Competition in 2007.

En torno a la música de cine.

Un viaje a Miyasaki e Hisaishi.

Eric Artz ganó el Concurso Internacional de Piano de Epinal en 2007.

Rund um die Filmmusik.

Eine Reise zu Miyasaki und Hisaishi.

Eric Artz war 2007 Preisträger des Internationalen Klavierwettbewerbs in Epinal.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT EPINAL ET SA REGION