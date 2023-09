CONCERTS CLASSIQUES EPINAL – DUO ANTHÉMIS 2 Rue de la Louvière Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges CONCERTS CLASSIQUES EPINAL – DUO ANTHÉMIS 2 Rue de la Louvière Épinal, 11 février 2024, Épinal. Épinal,Vosges Territoires sonores. Concert apéritif

Oeuvres de Leonard Bernstein, Olivier DARTEVELLE, Claude DEBUSSY, Vladimir HOROWITZ, Darius Milhaud Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr. Tout public

Dimanche 2024-02-11 11:00:00 fin : 2024-02-11 . 22 EUR.

2 Rue de la Louvière Auditorium de la Louviere

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Territoires sonores. Concert apéritif

Works by Leonard Bernstein, Olivier DARTEVELLE, Claude DEBUSSY, Vladimir HOROWITZ, Darius Milhaud Reservations, tickets: Epinal Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr Territorios sonoros. Concierto de aperitivo

Obras de Leonard Bernstein, Olivier DARTEVELLE, Claude DEBUSSY, Vladimir HOROWITZ, Darius Milhaud Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr Territorien des Klangs. Konzert als Aperitif

Werke von Leonard Bernstein, Olivier DARTEVELLE, Claude DEBUSSY, Vladimir HOROWITZ, Darius Milhaud Reservierungen, Kartenvorverkauf: Fremdenverkehrsamt Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr Mise à jour le 2023-09-20 par OT EPINAL ET SA REGION Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu 2 Rue de la Louvière Adresse 2 Rue de la Louvière Auditorium de la Louviere Ville Épinal Departement Vosges Lieu Ville 2 Rue de la Louvière Épinal latitude longitude 48.1847222222222;6.45777777777778

2 Rue de la Louvière Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/