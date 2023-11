Cet évènement est passé Super-héros et comics – expositions et animations 2 rue de la Libération Mauron Catégories d’Évènement: Mauron

Morbihan Super-héros et comics – expositions et animations 2 rue de la Libération Mauron, 3 novembre 2023, Mauron. Mauron,Morbihan .

2023-11-03 fin : 2023-12-15 . .

2 rue de la Libération La Médiathèque « Il était une fois »

Mauron 56430 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-11-20 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande Détails Catégories d’Évènement: Mauron, Morbihan Autres Lieu 2 rue de la Libération Adresse 2 rue de la Libération La Médiathèque "Il était une fois" Ville Mauron Departement Morbihan Lieu Ville 2 rue de la Libération Mauron latitude longitude 48.0844109;-2.2827822

2 rue de la Libération Mauron Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauron/