Evènements Bien-être ALOHA WITH LOVE 2 Rue de la Halle aux blés Masevaux-Niederbruck, samedi 27 janvier 2024.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 17:45:00

Un moment de détente, bien-être et de beauté vous attend organisé par ALOHA WITH LOVE à la Villa Isidore.

Un petit temps de pause pour les femmes afin de se faire chouchouter et participer aux différents ateliers proposés, des massages, un coaching beauté, soin énergétique, réflexologie, cuisine, colorimétrie, hypnothérapie, sophrologie et hypnothérapie.

Les réservations se font sur le lien internet suivant : https://aloha-with-love.fr/journees-des-27-28-janvier-2024/

2 Rue de la Halle aux blés

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Office de tourisme de Masevaux