SOIRÉE JEUX 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz, vendredi 19 janvier 2024.

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Dans le cadre de l’événement national, Nuit de la lecture, sur le thème « Le corps »

La médiathèque vous propose une soirée jeux animée en deux temps en partenariat avec la Maison pour tous.

De 18 h à 20 h, venez jouer en famille et danser avec Just Dance ; puis de 20 h à 22 h un Time’s up géant sera présenté.

.

2 rue de la gare Médiathèque Livres y médias

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire