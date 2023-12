CONCOURS DE NOUVELLES 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz CONCOURS DE NOUVELLES 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz, 25 janvier 2024, Saint-Père-en-Retz. Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-25 . Participez à la douzième édition du concours de nouvelles « Dis-moi, dix mots ». Le thème de cette nouvelle édition est : Sur le podium. Ce concours est ouvert à tous, avec plusieurs catégories selon les âges.

Vous pouvez déposer vos textes du 22 décembre 2023 au 27 janvier 2024 (avant midi) à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. A vos plumes ! .

2 rue de la Gare Médiathèque

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Code postal 44320 Lieu 2 rue de la Gare Adresse 2 rue de la Gare Médiathèque Ville Saint-Père-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Latitude 47.20737 Longitude -2.04382 latitude longitude 47.20737;-2.04382

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pere-en-retz/