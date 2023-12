UN BANDIT SUR LES CHEMINS SARTHOIS 2, rue de la Gare Mamers, 12 janvier 2024, Mamers.

Mamers Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:00:00

fin : 2024-01-12 21:00:00

Rencontre avec Joël Bour – Joël et son âne Bandit sont partis sur les différents GR pour effectuer le Tour de la Sarthe. A la découverte de la campagne et des villages, ils échangent leurs curiosités et leurs surprises avec les personnes rencontrées. Au pas de l’âne, ils vivent un moment hors du temps. 540 kilomètres parcourus en 25 Jours . Séance suivie de la présentation du programme REGARDS SUR LE MONDE RURAL

Entrée libre

2, rue de la Gare Cinéma Rex

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



