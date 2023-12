GRAINES DE CULTURE #1 ASIE 2, rue de la Gare Mamers, 16 décembre 2023 14:00, Mamers.

Mamers,Sarthe

Rejoignez-nous pour une aventure culturelle unique, dédiée à la richesse et à la diversité de l’Asie..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

2, rue de la Gare Espace Saugonna

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Join us for a unique cultural adventure, dedicated to the richness and diversity of Asia.

Únase a nosotros en una aventura cultural única, dedicada a la riqueza y diversidad de Asia.

Begleiten Sie uns auf ein einzigartiges kulturelles Abenteuer, das dem Reichtum und der Vielfalt Asiens gewidmet ist.

