Journée de découverte locale-patrimoniale et naturelle organisée par la SAHM 2 Rue de la Gare, 3 juin 2023, Hourtin.

Hourtin,Gironde

Tous public. A partir de 9h45 : RDV au musée . De 10h à 12h : visite guidée et commentée du musée . 12h30 : pique-nique tiré du sac en bord de lac . De 14h30 à 16h30 : circuit pédestre en forêt. 17h : clôture de la journée. Afin d’organiser au mieux la visite du musée, merci de vous inscrire avant le 31/05/23 via le lien : www.sahmedoc33.com.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

2 Rue de la Gare musée » regards sur le passé »

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open to all. From 9:45 am: Meet at the museum. 10am to 12pm: guided tour of the museum . 12:30 pm: picnic by the lake. 2.30pm to 4.30pm: walking tour of the forest. 5pm: end of the day. To help us organize your visit to the museum, please register before 31/05/23 via the following link: www.sahmedoc33.com

Abierto a todos. A partir de las 9.45 h: punto de encuentro en el museo. De 10.00 a 12.00 h: visita guiada al museo. 12.30 h: picnic a orillas del lago. De 14:30 a 16:30: visita a pie por el bosque. 17:00: fin de la jornada. Para ayudarnos a organizar su visita al museo, inscríbase antes del 31/05/23 a través del siguiente enlace: www.sahmedoc33.com

Für alle Altersgruppen. Ab 9.45 Uhr: Treffpunkt im Museum . Von 10:00 bis 12:00 Uhr: Geführte und kommentierte Besichtigung des Museums . 12.30 Uhr: Picknick aus dem Rucksack am Seeufer . Von 14.30 bis 16.30 Uhr: Rundgang durch den Wald. 17 Uhr: Abschluss des Tages. Um den Museumsbesuch bestmöglich organisieren zu können, melden Sie sich bitte vor dem 31.05.23 über den Link: www.sahmedoc33.com an

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Médoc Atlantique