Journées européennes du Patrimoine Exposition Anders Osterlind 2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme, 16 septembre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Les Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Vallée de la Creuse visite de l’exposition Anders OSTERLIND.

Mardi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

2 Rue de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



European Heritage Days at the Musée de la Vallée de la Creuse visit to the Anders OSTERLIND exhibition

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Museo del Valle de la Creuse visita a la exposición Anders OSTERLIND

Europäische Tage des Kulturerbes im Musée de la Vallée de la Creuse Besuch der Ausstellung Anders OSTERLIND

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Vallée de la Creuse