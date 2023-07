Cet évènement est passé Repas champêtre et bal musette 2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre Repas champêtre et bal musette 2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme, 22 juillet 2023, Éguzon-Chantôme. Éguzon-Chantôme,Indre Repas champêtre avec produits du terroir, avec bal musette animé par Samuel Hidier.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 20 EUR.

2 rue de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Country-style meal with local produce, featuring a musette dance by Samuel Hidier
Comida campestre con productos locales, incluido un baile con banda de música dirigido por Samuel Hidier
Landmahlzeit mit Produkten aus der Region, mit Musette-Ball unter der Leitung von Samuel Hidier
Mise à jour le 2023-07-19 par OT Vallée de la Creuse

