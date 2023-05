Exposition Anders Osterlind 2 Rue de la Gare, 27 mai 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Exposition Anders OSTERLIND (1887-1960) : « La force du paysage « au musée de la Vallée de la Creuse », avec le concours de l’association A. Osterlind et Les Ardents Éditeurs..

Mercredi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-17 . 3 EUR.

2 Rue de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition Anders OSTERLIND (1887-1960) : « The strength of the landscape » at the museum of the Creuse Valley, with the help of the association A. Osterlind and Les Ardents Éditeurs.

Exposición Anders OSTERLIND (1887-1960): « El poder del paisaje » en el Museo del Valle de Creuse, con el apoyo de la Asociación A. Osterlind. Osterlind y Les Ardents Éditeurs.

Ausstellung Anders OSTERLIND (1887-1960): « Die Kraft der Landschaft « im Musée de la Vallée de la Creuse », in Zusammenarbeit mit dem Verein A. Osterlind und Les Ardents Éditeurs.

