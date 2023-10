La puissance des réseaux de salarié·es pour la diversité & l’inclusion 2 Rue de la Gare Caen, 9 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Quelle est la place de la diversité et l’inclusion dans l’entreprise aujourd’hui ?

Pourquoi et comment encourager la création de réseaux de salarié·es ?

Comment participer en tant que salarié·es au développement de l’inclusion ?

L’usine Renault Trucks de Blainville vous invite à venir écouter les témoignages de salarié·es et échanger sur les bonnes pratiques pour créer un environnement professionnel où chaque personne se sent elle-même.

Cet événement est hybride : une retransmission en direct, en ligne sera disponible.

Pour les personnes pouvant être sur place, au MoHo à Caen, un cocktail sera offert..

2023-11-09 18:15:00 fin : 2023-11-09 19:00:00. .

2 Rue de la Gare MoHo

Caen 14000 Calvados Normandie



What is the place of diversity and inclusion in the workplace today?

Why and how can we encourage the creation of employee networks?

How can we, as employees, participate in the development of inclusion?

The Renault Trucks plant in Blainville invites you to come and listen to employee testimonials and discuss best practices for creating a working environment where everyone feels like themselves.

This is a hybrid event: a live online broadcast will be available.

For those who can make it to the MoHo in Caen, a cocktail will be offered.

¿Qué lugar ocupan hoy en día la diversidad y la inclusión en las empresas?

¿Por qué y cómo podemos fomentar la creación de redes de empleados?

¿Cómo podemos contribuir, como empleados, al desarrollo de la inclusión?

La planta de Renault Trucks en Blainville le invita a venir a escuchar lo que tienen que decir los empleados y a debatir sobre las mejores prácticas para crear un entorno de trabajo en el que todos se sientan como en casa.

Se trata de un evento híbrido: habrá una retransmisión en directo por Internet.

Para los que puedan acudir al MoHo de Caen, se ofrecerá un cóctel.

Welchen Stellenwert haben Vielfalt und Inklusion heute in Unternehmen?

Warum und wie kann die Bildung von Mitarbeiternetzwerken gefördert werden?

Wie können Sie als Arbeitnehmer/in an der Entwicklung der Inklusion mitwirken?

Das Renault Trucks-Werk in Blainville lädt Sie ein, den Berichten von Arbeitnehmern zu lauschen und sich über bewährte Praktiken auszutauschen, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder Mensch wie er selbst fühlt.

Diese Veranstaltung ist eine Hybridveranstaltung: Es wird eine Live-Online-Übertragung angeboten.

Für diejenigen, die vor Ort im MoHo in Caen sein können, wird ein Cocktail angeboten.

