Exposition artistique « Paysages autour de l’estuaire » 2 Rue de la Ganne Saint-Savin, 3 juillet 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Gironde

L’exposition de M. Heinz Krause est une invitation au voyage sur les rives de l’estuaire de la Gironde et ses alentours. Il parcourt depuis de nombreuses années cette région qui lui donne tant d’inspiration : les zones humides, le marais du blayais et ses canaux, la Vergne, les bords du fleuve et ses carrelets, ses esteys, les petits ports de pêche avec leurs yoles multicolores. Résolument figuratif, il s’attache toujours à rendre le plus exactement une nature, un paysage, si difficiles à saisir. Une exposition qui invite à l’évasion, à ne pas manquer ….

2023-07-03 fin : 2023-09-01 . .

2 Rue de la Ganne

Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Heinz Krause’s exhibition is an invitation to travel to the banks of the Gironde estuary and its surroundings. For many years now, he has been exploring this region, which provides him with so much inspiration: the wetlands, the Blayais marsh and its canals, La Vergne, the banks of the river and its carrelets, its esteys, the small fishing ports with their multicolored skiffs. Resolutely figurative, he always strives to render as accurately as possible a nature, a landscape, so difficult to capture. An exhibition that invites you to escape, not to be missed …

La exposición de Heinz Krause es una invitación a viajar a orillas del estuario de la Gironda y sus alrededores. Desde hace muchos años, recorre esta región que le proporciona tanta inspiración: los humedales, la marisma de Blayais y sus canales, el Vergne, las orillas del río y sus carrelets, sus esteys, los pequeños puertos pesqueros con sus yoles multicolores. Decididamente figurativo, siempre se esfuerza por plasmar con la mayor exactitud posible una naturaleza, un paisaje, tan difíciles de captar. Una exposición que invita a la evasión, que no hay que perderse…

Die Ausstellung von Herrn Heinz Krause ist eine Einladung zu einer Reise an die Ufer der Girondemündung und ihrer Umgebung. Seit vielen Jahren durchstreift er diese Region, die ihn so sehr inspiriert: die Feuchtgebiete, das Marais du Blayais und seine Kanäle, La Vergne, die Flussufer mit ihren Carrelets, ihren Esteys, die kleinen Fischerhäfen mit ihren bunten Yoles. Als entschiedener Figurativist bemüht er sich stets darum, die Natur und die Landschaft, die so schwer zu erfassen sind, möglichst genau wiederzugeben. Eine Ausstellung, die zu einer Flucht aus dem Alltag einlädt, die Sie nicht verpassen sollten …

