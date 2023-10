Semaine européenne de la réduction des déchets 2 Rue de la Fontaine d’Adam Loudun, 13 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets , le Service Prévention et Gestion des déchets vous propose de nombreuses animations du 13 au 26 novembre .

Au programme, des distributions de compost dans les déchèteries du Pays Loudunais ( 13-24 novembre), une conférence grand public sur la thématique du Compostage (17 novembre), une vente de composteurs (21 novembre) et pour clôturer l’événement une Fête de la récup’ à la salle cantonale des Trois-Moutiers le samedi 25 novembre, de 10h à 18h..

2023-11-13 fin : 2023-11-26 . .

2 Rue de la Fontaine d’Adam

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Week for Waste Reduction, the Waste Prevention and Management Department is organizing a number of events from November 13 to 26.

The program includes compost distributions at Pays Loudunais waste collection centers (November 13-24), a public conference on composting (November 17), a composter sale (November 21) and, to round off the event, a Recycling Festival at the Trois-Moutiers village hall on Saturday November 25, from 10am to 6pm.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, el Departamento de Prevención y Gestión de Residuos organiza una serie de actos del 13 al 26 de noviembre.

El programa incluye la distribución de compost en los centros de recogida de residuos del Pays Loudunais (13-24 de noviembre), una conferencia para el público en general sobre el tema del compostaje (17 de noviembre), una venta de compostadores (21 de noviembre) y, como colofón, una Fiesta del Reciclaje en el ayuntamiento de Trois-Moutiers el sábado 25 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung bietet Ihnen die Abteilung Abfallvermeidung und -entsorgung vom 13. bis 26. November zahlreiche Veranstaltungen an.

Auf dem Programm stehen die Verteilung von Kompost in den Wertstoffhöfen des Pays Loudunais (13.-24. November), eine öffentliche Konferenz zum Thema Kompostierung (17. November), ein Verkauf von Kompostern (21. November) und zum Abschluss der Veranstaltung ein Fest der Wiederverwertung in der Kantonshalle von Trois-Moutiers am Samstag, den 25. November, von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais