EXPOSITION DU COLLECTIF A PIED’ART 2 rue de la Font du Portal Saint-Guilhem-le-Désert, 17 juin 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Le collectif A Pied ‘Art expose « Allons voir ailleurs ».

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-30 19:00:00. .

2 rue de la Font du Portal

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



The A Pied ‘Art collective exhibits « Allons voir ailleurs » (Let’s look elsewhere)

El colectivo A Pied ‘Art expone « Allons voir ailleurs » (Miremos a otra parte)

Das Kollektiv A Pied ‘Art stellt « Allons voir ailleurs » aus

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT