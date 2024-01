ATELIER PRATIQUES « BRUTES » DE LA RADIO 2 Rue de la Fonderie Le Mans, mercredi 24 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-01-24 09:00:00

fin : 2024-01-24 13:00:00

Les collectifs BrutPop, Encore Heureux, p-node, Metanoias & Schizophonia et Station-Station proposent une matinée d’ateliers pour se familiariser avec les

pratiques artisanales de la radio à destination à la fois des professionnels des lieux de soins, des animateurs et des intervenants travaillant auprès de publics fragilisés et empêchés, comme aux professionnels de la culture et aux artistes qui s’intéressent aux questions du handicap et de l’inclusion.

Pour les participant.es, il s’agit d’apprendre les rudiments techniques faciles à mettre en place ainsi que d’échanger sur des retours d’expérience et des conseils afin d’imaginer en retour des dispositifs de création dans leurs structures respectives.

« Atelier du faire et du commun libérant la parole et la création dans la variété de formes qu’elle peut englober, la pratique artisanale de la radio, par l’écoute tierce

qu’elle suppose est un outil collectif d’affirmation et d’autonomisation » (Rodolphe Alexis).

En petit groupes de 4 à 6 personnes, les participant.es suivront deux ateliers de deux heures chacun dans la matinée :

Le premier axé sur les questions techniques et logistiques, le second sur les aspects expérientiels et méthodologiques.

À l’issue de la matinée chacun.e aura donc eu un aperçu global pour pouvoir mettre

en œuvre s’il le désire son propre atelier.

Pour vous inscrire merci de renvoyer un email à :

Rodolphe.alexis@talm.fr et Olivier.houix@talm.fr

Intitulé de courriel de réponse : « Atelier radiotopiques »

Merci de renseigner les informations suivantes : nom, prénom, email, n°de téléphone, structure dans laquelle vous intervenez.

Retrouvez l’appel à participation complet sur esad-talm.fr

2 Rue de la Fonderie La Fonderie

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



