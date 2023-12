« LE MONDE EST ROND », CIE ATELIER HORS CHAMP 2 Rue de la Fonderie Le Mans, 22 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-01-22 18:30:00

fin : 2024-01-22

Dans le cadre de Le Mans Sonore, le service Développement Actions Culturelles de la ville du Mans propose Le Monde est rond par la Cie Atelier Hors Champ. Poésie musicale. Dès 7 ans (1h). Gratuit, réservation à la Fonderie au 02 43 24 93 60. Réinvention sonore du texte de Gertrude Stein (1939), où se mêle paroles et chants, français et anglais, collage cubiste de musiques, de ritournelles et de voix. « Le monde est rond » est une longue comptine-poème-chanson et légende qui raconte le monde vu par les yeux d’une petite fille : Rose. Rose et son chien Amour, Willie et son lion sauvage constituent les principales figures de ce qu’on pourrait comprendre comme un récit initiatique qui s’ouvre, comme tous les contes, par « Il était une fois… » et se finit, comme tous les contes, par l’union heureuse de la petite fille et du petit garçon.

2 Rue de la Fonderie La Fonderie

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



