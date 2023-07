ITEM – THÉÂTRE DU RADEAU 2 Rue de la Fonderie Le Mans, 11 septembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Ce théâtre d’artisan, poétique, cocasse, cueille et compose, s’ébouriffe en bouquet sauvage, fend l’espace en saxifrage..

2023-09-11 fin : 2023-09-11 21:00:00. EUR.

2 Rue de la Fonderie La Fonderie

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



This craftsman?s theater, poetic and comical, gathers and composes, ruffles into a wild bouquet, splits space into saxifrage.

Este teatro artesanal, poético y cómico reúne y compone, se despeina en un ramo salvaje, divide el espacio en saxífraga.

Dieses poetische, komische Handwerkertheater pflückt und komponiert, zerzaust sich in wilden Sträußen und zerteilt den Raum in Steinbrech.

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire