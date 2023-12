Exposition à Vassogne : « Le réemploi de l’avant-guerre à nos jours » 2 rue de la Croix Vassogne, 15 avril 2023, Vassogne.

Vassogne Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-15

fin : 2024-12-31

Une expo autour de l’objet du quotidien, et de sa réutilisation, à voir dans ce petit village du Chemin des Dames tout proche du Domaine de l’Ailette….

User, réemployer, rapetasser : nous sommes à un moment où la question du réemploi et de la durabilité des objets et des produits acquiert une dimension de cause nationale.

L’acuité contemporaine du sujet ne fait pas oublier que sa pratique est aussi ancienne que l’histoire des techniques et des outils.

Elle n’a en fait jamais disparu malgré le culte récent – à l’échelle du temps – de l’hyperconsommation, de l’obsolescence programmée et de l’objet à usage unique…

RV au musée de Vassogne ! (ouvert chaque samedi et dimanche, et en semaine sur réservation téléphonique au préalable)

2 rue de la Croix

Vassogne 02160 Aisne Hauts-de-France



