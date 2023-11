Porte ouverte à l’atelier du Canivet 2 rue de la couronne Bischwiller, 2 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Michèle Wagner, imagière, accompagnée du Guy Untereiner, artiste peintre, vous accueillent aux ateliers de Canivet pour vous présenter les techniques et réalisations en dentelles de papier..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

2 rue de la couronne

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Imagineer Michèle Wagner and painter Guy Untereiner welcome you to the ateliers de Canivet to demonstrate their paper lace techniques and creations.

La creadora de imágenes Michèle Wagner y el pintor Guy Untereiner le dan la bienvenida a los talleres de Canivet para mostrarle sus técnicas y creaciones de encaje de papel.

Die Bildermacherin Michèle Wagner und der Maler Guy Untereiner empfangen Sie in den Ateliers de Canivet, um Ihnen die Techniken und Realisierungen der Papierspitzen vorzustellen.

