Journée d’accueil des nouveaux arrivants 2 Rue de la Citadelle Parthenay, 21 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

L’AVF de Parthenay organise le 21 octobre 2023 la journée d’accueil des nouveaux arrivants en partenariat avec la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

A cette occasion, une visite guidée est proposée afin de découvrir les richesses de la ville de Parthenay « Pays d’Art et d’Histoire ».

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

2 Rue de la Citadelle Hôtel de ville de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On October 21, 2023, the AVF de Parthenay is organizing a welcome day for new arrivals, in partnership with the Communauté de communes Parthenay-Gâtine.

On this occasion, a guided tour is proposed to discover the richness of the city of Parthenay « Pays d’Art et d’Histoire »

La AVF Parthenay organiza el 21 de octubre de 2023, en colaboración con la Mancomunidad de Parthenay-Gâtine, una jornada de acogida para los recién llegados.

En esta ocasión, se ofrecerá una visita guiada para descubrir los tesoros de la ciudad de Parthenay « Pays d’Art et d’Histoire »

Der AVF Parthenay organisiert am 21. Oktober 2023 in Partnerschaft mit der Communauté de communes Parthenay-Gâtine den Empfangstag für Neuankömmlinge.

Bei dieser Gelegenheit wird eine Führung angeboten, um die Reichtümer der Stadt Parthenay « Pays d’Art et d’Histoire » zu entdecken

Mise à jour le 2023-09-22 par CC Parthenay Gâtine