Adventures In Poetry 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement, samedi 20 janvier 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-04-27

Exposition, diagonale du catalogue du samedi 20 janvier au samedi 27 avril 2024.

La bibliothèque américaine du Cipm.



Adventures in Poetry, c’est le nom d’une des innombrables petites maisons d’édition qui ont contribué à l’ »explosion de poésie » qui a lieu aux États-Unis entre les années 1950 et les années 1980 : Beat Generation, San Francisco Renaissance, Black Mountain College, Éthnopoétique, Intermedia, New York School, L=A=N=G=U=A=G=E. Les poètes apparentés à ces mouvements cultivent l’inventivité formelle, une nouvelle liberté de ton et un esprit de communauté entretenu par le sentiment de prendre part à une aventure qui est en train de changer ce qu’on entend par « poésie ».



Commissaire Abigail Lang



Vernissage samedi 20 janvier à 16h

Lecture « Solo » d’Alice Notley, précédée par quelques mots d’ouverture de Michaël Batalla, Giulia Camin et Abigail Lang

.

2 Rue De la Charité CIPM Centre International de Poésie Marseille

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille