La somme des deux 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement, 14 septembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-09-14

fin : 2023-12-22

Rendez-vous au CIPM Centre International de Poésie Marseille pour l’exposition de Brigitte Palaggi et Olivier Domerg : La somme des deux..

La somme des deux (paysages, motifs, chantiers)

Brigitte Palaggi, Olivier Domerg

35 ans d’écriture photographique et poétique sur et dans le paysage

35 ans de créations et de publications en duo



« Ils sont deux et on dirait qu’ils passent leur temps dehors, pour aller au-devant des lieux. Sur les routes, le long des rives, des sentiers, à travers champs ; à marcher, flâner, grimper ; sortir de la voiture pour y voir de plus près, reprendre la voiture ou le train pour glisser, tapis-volant, dans les campagnes françaises ; observer ce qui s’invente et se présente au détour de chaque cours d’eau, de chaque relief, de chaque déclivité (ou même d’un angle de leur chambre), y revenir et s’en réjouir, en s’accordant aux invitations du réel par un « Ha ! » ou un « Oui ! » permanents, au moyen de la photographie ou de la phrase. »

Marielle Macé

voir, vert, vers



Vernissage jeudi 14 septembre à partir de 17h00



••• Rencontre, duo, lecture

Samedi 16 septembre 2023 à 16h

La Verte traVersée

Brigitte Palaggi, Olivier Domerg



Travaillant sur le paysage depuis trente-cinq ans, Brigitte Palaggi et Olivier Domerg vous invitent, à l’occasion de leur exposition La somme des deux, à une découverte du Cantal qui redevient, au printemps, ce jardin d’altitude, qu’exhaussent et, à la fois, adoucissent, le retour et le foisonnement du Vert (herbage et feuillaison). C’est, d’abord, comme cela, qu’il faut entendre le titre de leur livre, cette « Verte traVersée » : littéralement, la traversée d’un département dédié en majeure partie à l’élevage, et, donc, essentiellement constitué de prés et de forêts, au moment où celui-ci est « le plus vert » ; où s’affirme sa plus grande « viridité », comme disait Rimbaud.



Cette traversée se voudra, dès lors, un hommage à la couleur du règne végétal (herbe, plantes et arbres) ; et, d’une certaine façon, un hymne au Paysage et à tout ce qui le compose.

2 Rue De la Charité Centre International de la Poésie

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



