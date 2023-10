Des courts l’après-midi au Cinéma le Miroir 2 rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement, 2 septembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Des projections/rencontres gratuites de courts métrages que nous organisons tous les premiers samedis du mois au cinéma le Miroir du Centre de la Vieille Charité à 16h. Un.e cinéaste est présent.e à chaque séance pour présenter son film..

2023-09-02 16:00:00 fin : 2023-09-02 . .

2 rue de la Charité Centre de la Vieille Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free screenings/meetings of short films that we organize every first Saturday of the month at the cinema le Miroir in the Centre de la Vieille Charité at 4pm. A filmmaker is present at each screening to present his or her film.

Proyecciones/reuniones gratuitas de cortometrajes que organizamos cada primer sábado de mes en el cine Miroir del Centre de la Vieille Charité a las 16.00 horas. En cada proyección está presente un cineasta para presentar su película.

Kostenlose Vorführungen und Treffen von Kurzfilmen, die wir jeden ersten Samstag im Monat im Kino Le Miroir im Centre de la Vieille Charité um 16 Uhr organisieren. Bei jeder Vorstellung ist ein/e Filmemacher/in anwesend, der/die seinen/ihren Film vorstellt.

Mise à jour le 2023-07-18 par Ville de Marseille