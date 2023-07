Point de vente cartes de pêche Haybes 2 rue de la Cense Haybes, 12 juillet 2023, Haybes.

Haybes,Ardennes

Avec 2800 km de rivières, dont 2.130 de première catégorie et 670 en deuxième catégorie, ainsi que 250 ha de plans d’eau, les Ardennes vous offrent un large éventail de berges où poser votre tabouret et jeter votre ligne.Voir document ci-joint (prix de vente des cartes de pêche) ou sur http://www.federationpeche.com/08 ou sur http://www.cartedepeche.fr Point de vente :* JULIEN’s PUB – 2 rue de la Cense 08170 HAYBES.

2 rue de la Cense Julien’s Pub

Haybes 08170 Ardennes Grand Est



With 2800 km of rivers, of which 2.130 in first category and 670 in second category, as well as 250 ha of lakes and rivers, the Ardennes offers you a wide range of banks where you can put your stool and throw your line.see attached document (price of fishing cards) or on http://www.federationpeche.com/08 or on http://www.cartedepeche.fr Point of sale :* JULIEN’s PUB – 2 rue de la Cense 08170 HAYBES

Con 2.800 km de ríos, de los cuales 2.130 son de primera categoría y 670 de segunda categoría, así como 250 ha de masas de agua, las Ardenas le ofrecen una amplia gama de orillas en las que podrá depositar su taburete y lanzar su sedal.Consulte el documento adjunto (precios de venta de las tarjetas de pesca) o en http://www.federationpeche.com/08 o en http://www.cartedepeche.fr Punto de venta :* JULIEN’s PUB – 2 rue de la Cense 08170 HAYBES

Mit 2800 km Flüssen, davon 2130 der ersten Kategorie und 670 der zweiten Kategorie, sowie 250 ha Wasserflächen bieten Ihnen die Ardennen eine große Auswahl an Ufern, an denen Sie Ihren Hocker aufstellen und Ihre Angel auswerfen können.Siehe beiliegendes Dokument (Verkaufspreise der Angelkarten) oder auf http://www.federationpeche.com/08 oder http://www.cartedepeche.fr Verkaufsstelle:* JULIEN’s PUB – 2 rue de la Cense 08170 HAYBES

