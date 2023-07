Le bal de l’été indien à Cajarc 2, Rue de la Cascade Cajarc, 15 juillet 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

L’été indien désigne cette période de retour de la chaleur après les premiers frimas de l’automne. un invitation à ressortir pour profiter encore un peu des plaisirs festifs de l’été……

C’est un rebond évènementiel proposé par Artaem dans l’esprit de l’Oasis guinguette, nourri de belles rencontres et d’un nouveau partenariat avec une personnalité naissante du bal néotrad : la dragonne des bals

C’est aussi la réouverture e la salle des fêtes de Cajarc refaite à neuf avec un nouveau nom honorant un personnalité du cru.

Avec des mucisien.ne.s et danseureuses qui s’inspirent des traditions tout en explorant les possibles présents. Et bien sûr

l’envie pétillante d’accueillir chacune et chacun dans la danse grâce à des initiations et des stages tout niveau.

(stages, rando-danse, initiation gratuite, reps végétarien et bar)

Organisateurs : Artaem, la Dragonne des Bals

Groupes : Kaléidoscope, La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay, La soubirane Trio, Lionel Banevitch, Plume, Rémy Tatard, Yanael Plumet, compagnie APOU.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . 12 EUR.

2, Rue de la Cascade Espace culturel Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Indian summer refers to the period when warm weather returns after the first frosts of autumn. An invitation to get out and enjoy a little more of summer’s festive pleasures……

It’s an event rebound proposed by Artaem in the spirit of the Oasis guinguette, nourished by beautiful encounters and a new partnership with an emerging personality of the neotrad ball: the dragonne des bals

It’s also the reopening of Cajarc’s refurbished village hall, with a new name honouring a local personality.

With dancers and mucisien.ne.s drawing inspiration from tradition while exploring new possibilities. And of course

the sparkling desire to welcome everyone into the dance, with introductions and workshops for all levels.

(workshops, rando-danse, free initiation, vegetarian reps and bar)

Organizers: Artaem, la Dragonne des Bals

Bands: Kaléidoscope, La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay, La soubirane Trio, Lionel Banevitch, Plume, Rémy Tatard, Yanael Plumet, compagnie APOU

El verano indio es el periodo en el que vuelve el calor tras las primeras heladas del otoño. Una invitación a salir y disfrutar un poco más de los placeres festivos del verano……

Artaem organiza un nuevo evento en el espíritu de la guinguette Oasis, alimentado por grandes encuentros y una nueva colaboración con una personalidad emergente del neotrad ball: la dragonne des bals

Es también la reapertura de la recién renovada sala de fiestas de Cajarc, con un nuevo nombre en honor a una personalidad local.

Con bailarines de Cajarc que se inspiran en la tradición al tiempo que exploran nuevas posibilidades. Y, por supuesto

la chispeante voluntad de acoger a todo el mundo en la danza, con introducciones y cursos para todos los niveles.

(talleres, paseos de danza, introducciones gratuitas, comidas vegetarianas y bar)

Organiza: Artaem, la Dragonne des Bals

Grupos: Kaléidoscope, La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay, La soubirane Trio, Lionel Banevitch, Plume, Rémy Tatard, Yanael Plumet, compagnie APOU

Der Indian Summer bezeichnet die Zeit, in der die Wärme nach den ersten Herbstfrösten zurückkehrt. Eine Einladung, die man wieder hervorholen kann, um noch ein wenig von den festlichen Freuden des Sommers zu profitieren…….

Es ist ein von Artaem vorgeschlagener Veranstaltungsrebound im Geiste der Oasis guinguette, genährt von schönen Begegnungen und einer neuen Partnerschaft mit einer aufstrebenden Persönlichkeit des Neotrad-Balls: der Balldrache

Es ist auch die Wiedereröffnung des neu gestalteten Festsaals von Cajarc mit einem neuen Namen, der eine lokale Persönlichkeit ehrt.

Mit Mucisianern und Tänzerinnen, die sich von den Traditionen inspirieren lassen und gleichzeitig die Möglichkeiten der Gegenwart erkunden. Und natürlich

die prickelnde Lust, jeden und jede im Tanz willkommen zu heißen, dank Einführungskursen und Praktika für jedes Niveau.

(Workshops, Tanzwanderung, kostenlose Einführung, vegetarisches Essen und Bar)

Organisatoren: Artaem, La Dragonne des Bals

Gruppen: Kaléidoscope, La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay, La soubirane Trio, Lionel Banevitch, Plume, Rémy Tatard, Yanael Plumet, Compagnie APOU

