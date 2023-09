HALLOWEEN À L’ESCAPE GAME 2 Rue de la Carrière Sainte-Gemme-la-Plaine, 19 octobre 2023, Sainte-Gemme-la-Plaine.

Sainte-Gemme-la-Plaine,Vendée

Venez découvrir le scénario « Retour en enfance » sous un tout nouvel angle !.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 22:00:00. .

2 Rue de la Carrière

Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the « Back to childhood » scenario from a whole new angle!

Venga y descubra el escenario de « Regreso a la infancia » desde un ángulo totalmente nuevo

Erleben Sie das Szenario « Zurück in die Kindheit » aus einer ganz neuen Perspektive!

Mise à jour le 2023-09-26 par Vendée Expansion