Séance de dédicace – Pascal Oubreyrie 2 rue de la Boule Flers, 4 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Pascal Oubreyrie sera en séance dédicace de son autobiographie Souvenirs d’un Poppys – Ma vie d’enfant star des années 70, à la librairie Quartier Libre à Flers le samedi 9 décembre 2023 de 14h à 18h..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

2 rue de la Boule Librairie Quartier Libre

Flers 61100 Orne Normandie



Pascal Oubreyrie will be signing his autobiography Souvenirs d’un Poppys – Ma vie d’enfant star des années 70, at the Quartier Libre bookshop in Flers on Saturday December 9, 2023 from 2pm to 6pm.

Pascal Oubreyrie firmará su autobiografía Souvenirs d’un Poppys – Ma vie d’enfant star des années 70 en la librería Quartier Libre de Flers el sábado 9 de diciembre de 2023 de 14:00 a 18:00 horas.

Pascal Oubreyrie wird seine Autobiografie Souvenirs d’un Poppys – Ma vie d’enfant star des années 70 in der Buchhandlung Quartier Libre in Flers am Samstag, den 9. Dezember 2023, von 14.00 bis 18.00 Uhr signieren.

Mise à jour le 2023-12-01 par Flers agglo