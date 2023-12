Cet évènement est passé DO YOU SPEAK ENGLISH ? 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vendée DO YOU SPEAK ENGLISH ? 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais, 17 novembre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais. Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-17 14:30:00

fin : 2023-11-17 15:30:00 Discussion en anglais au salon de thé les Rives enchan’thé de Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Discussion en anglais au salon de thé les Rives enchan’thé de Mareuil-sur-Lay-Dissais

Venez converser en anglais avec Daisy, professeure d’anglais, tous les vendredis après-midis pendant une heure dans une ambiance conviviale et bienveillante. Limité à 6 personnes. Pour adultes et ados. .

2 rue de la Boulaye Salon de thé Les Rives Enchan’thé

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-10-12 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée Autres Code postal 85320 Lieu 2 rue de la Boulaye Adresse 2 rue de la Boulaye Salon de thé Les Rives Enchan'thé Ville Mareuil-sur-Lay-Dissais Departement Vendée Lieu Ville 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Latitude 46.5349162 Longitude -1.2197281 latitude longitude 46.5349162;-1.2197281

2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-sur-lay-dissais/