Cet évènement est passé DO YOU SPEAK ENGLISH ? 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vendée DO YOU SPEAK ENGLISH ? 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais, 6 octobre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais. Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée Discussion en anglais au salon de thé les Rives enchan’thé de Mareuil-sur-Lay-Dissais.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 15:30:00. .

2 rue de la Boulaye Salon de thé Les Rives Enchan’thé

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



Discussion in English at the Rives enchan’thé tea room in Mareuil-sur-Lay-Dissais Charla en inglés en el salón de té Rives enchan’thé de Mareuil-sur-Lay-Dissais Diskussion auf Englisch im Teesalon les Rives enchan’thé in Mareuil-sur-Lay-Dissais Mise à jour le 2023-10-02 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée Autres Lieu 2 rue de la Boulaye Adresse 2 rue de la Boulaye Salon de thé Les Rives Enchan'thé Ville Mareuil-sur-Lay-Dissais Departement Vendée Lieu Ville 2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais latitude longitude 46.5349162;-1.2197281

2 rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-sur-lay-dissais/