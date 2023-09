BEKAR EN CONCERT 2 rue de la Bergerie Murles, 13 octobre 2023, Murles.

Murles,Hérault

BEKAR EN CONCERT

BEKAR et les imposteurs

« chanson pop aux accents Yiddish »

Chant, clarinette, batterie, basse, claviers et piano créent une musique à la croisée des chemins rock, pop-folk et cabaret radicalement trans-moderne..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

2 rue de la Bergerie

Murles 34980 Hérault Occitanie



BEKAR IN CONCERT

BEKAR and the imposters

« A pop song with a Yiddish accent

Vocals, clarinet, drums, bass, keyboards and piano create music at the crossroads of rock, pop-folk and cabaret, radically trans-modern.

BEKAR EN CONCIERTO

BEKAR y los impostores

« Una canción pop con acento yiddish

Voz, clarinete, batería, bajo, teclados y piano crean una música en la encrucijada del rock, el pop-folk y el cabaret radicalmente transmoderna.

BEKAR IM KONZERT

BEKAR und die Betrüger

» Popsong mit jiddischen Akzenten »

Gesang, Klarinette, Schlagzeug, Bass, Keyboards und Klavier schaffen eine Musik an der Schnittstelle von Rock, Pop-Folk und Kabarett, die radikal trans-modern ist.

