31ÈME JOURNÉE DE LA PEINTURE EN LOIRE ET LAYON 2 Rue de la Bastille, 28 mai 2023, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Ingrandes-Le Fresne sur Loire,Maine-et-Loire

Artistes et amateurs de peinture et de dessins, participez à la 31ème édition de la journée de la peinture, dont l’invité d’honneur est Florent Maussion. Entrée libre..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

2 Rue de la Bastille Port de la Bastille

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Artists and amateurs of painting and drawing, participate in the 31st edition of the day of painting, whose guest of honor is Florent Maussion. Free entrance.

Artistas y aficionados a la pintura y el dibujo, participan en la 31ª edición de la jornada de pintura, cuyo invitado de honor es Florent Maussion. Entrada gratuita.

Künstler und Liebhaber von Malerei und Zeichnungen, nehmen Sie an der 31. Ausgabe des Tages der Malerei teil, dessen Ehrengast Florent Maussion ist. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire