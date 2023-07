ATELIER ADULTE : L’ENLUMINURE MÉDIÉVALE 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle, 3 juillet 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Domrémy-la-Pucelle,Vosges

Découvrez cet art millénaire en vous initiant à la technique complexe de la pose de la feuille d’or et la réalisation de vos couleurs à base de pigments naturels.

À travers les différentes étapes de ce travail minutieux, réalisez votre motif ou votre initiale dans le respect des techniques et des matériaux du Moyen Âge.

Réservation obligatoire !. Adultes

Samedi 14:30:00 fin : . 3.5 EUR.

2 rue de la Basilique

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est



Discover this age-old art as you learn the complex technique of gold leaf application and how to create your own colors using natural pigments.

Through the various stages of this meticulous process, create your own motif or initial using medieval techniques and materials.

Reservations required!

Descubra este arte milenario aprendiendo la compleja técnica de aplicación del pan de oro y creando sus propios colores a partir de pigmentos naturales.

A través de las distintas etapas de este minucioso trabajo, crea tu motivo o inicial utilizando las técnicas y los materiales de la Edad Media.

Imprescindible reservar

Entdecken Sie diese jahrtausendealte Kunst, indem Sie sich in die komplizierte Technik des Blattgolds einführen lassen und Ihre Farben mit natürlichen Pigmenten herstellen.

Anhand der verschiedenen Etappen dieser sorgfältigen Arbeit stellen Sie Ihr Motiv oder Ihre Initiale unter Beachtung der Techniken und Materialien des Mittelalters her.

Reservierung erforderlich!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES