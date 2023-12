COMPAGNONS DE JEANNE, COMPAGNONS DE JEUX 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Catégories d’Évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges COMPAGNONS DE JEANNE, COMPAGNONS DE JEUX 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle, 6 mars 2024, Domrémy-la-Pucelle. Domrémy-la-Pucelle Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-06 17:15:00

fin : 2024-03-06 19:45:00 Participez à une grande aventure sur le thème de la chevauchée de Jeanne d’Arc ! Inspirée de jeux de société et de jeux de rôle, cette épopée originale vous amènera à aider l’héroïne à délivrer la France. Mais gare aux trahisons et aux obstacles sur le chemin de la gloire !

Ce jeu d’ambiance interactif permettra à chaque participant de jouer un rôle. Places limitées : 12 personnes maximum à partir de 12 ans

2 séances proposées : à 14h15 et 17h15 Réservations obligatoires auprès du site de la Maison Natale de Jeanne d’Arc.

2 rue de la Basilique

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est

Code postal 88630

