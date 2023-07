RECONSTITUTIONS HISTORIQUES, LE MOYEN-ÂGE EN FÊTE 2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle, 12 août 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Domrémy-la-Pucelle,Vosges

Partez à la découverte du Moyen Âge pour ce week-end spécialement dédié à la guerre de Cent ans.

Au programme, quatre compagnies vous proposent des animations chevaleresques pour petits et grands…

“Compagnie du Crépuscule” – La vie des mercenaires

Découvrez la vie des mercenaires du XVe siècle avec des démonstrations de combats, une présentation des armures utilisées à cette époque et une immersion dans leur quotidien avec la préparation des repas, la démonstration du tissage, de la médecine…

“Galates” – En conte et en musique

Rencontrez deux frères d’armes de Jeanne d’Arc à travers une chronique contée de la Guerre de Cent Ans et de l’épopée de Jeanne. “La chevauchée de la Pucelle”, ponctuée de chants et de musiques de cette époque, vous présente l’équipement militaire et le développement stratégique du conflit.

“Lez Accros” – Prenez de la hauteur !

Venez grimper les murs d’une tour médiévale.

L’Accrotour est une tour à grimper de 8 mètres, dans le style des tours de siège en bois.

À partir de 5 ans

“Ambraluna” – Voyage en musique

À la manière des jongleurs médiévaux, Per Viam revisite la musique médiévale en vous offrant un son léger et mélodieux, en voyageant au cœur des sonorités anciennes.

À 11h, 14h, 15h30 et 17h I Durée 30 minutes

L’équipe du site de la maison natale vous propose :

– Un atelier pour les enfants (à partir de 7 ans) avec la réalisation d’un blason personnalisé – De 10h à 11h30 et de 14h à 18h

– Des visites flash de la Maison natale

Restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-08-12 10:00:00 fin : 2023-08-13 18:00:00. 0 EUR.

2 rue de la Basilique

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est



Discover the Middle Ages during this weekend specially dedicated to the Hundred Years’ War.

On the program, four companies offer knightly entertainment for young and old?

?Compagnie du Crépuscule? – The life of the mercenaries

Discover the life of 15th-century mercenaries with combat demonstrations, a presentation of the armor used at the time, and an immersion into their daily lives with meal preparation, weaving and medicine demonstrations…

galatians – Storytelling and music

Meet two of Joan of Arc?s brothers-in-arms through a storytelling chronicle of the Hundred Years? War and Joan?s epic. ?La Pucelle?s Ride? is punctuated by songs and music from the period, presenting military equipment and the strategic development of the conflict.

lez Accros? – Take to the skies!

Climb the walls of a medieval tower.

The Accrotour is an 8-metre high climbing tower in the style of a wooden siege tower.

Ages 5 and up

ambraluna – Musical journey

In the style of medieval jugglers, Per Viam revisits medieval music with a light, melodious sound, taking you on a journey to the heart of ancient sonorities.

11 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m. and 5 p.m. I Duration 30 minutes

The team at the Maison natale offers :

– A workshop for children (aged 7 and over) with the creation of a personalized coat of arms – From 10am to 11:30am and from 2pm to 6pm

– Flash tours of the birthplace

Catering on site

Viaje a la Edad Media en un fin de semana especialmente dedicado a la Guerra de los Cien Años.

En el programa, cuatro compañías ofrecen espectáculos caballerescos para grandes y pequeños..

¿La Compañía del Crepúsculo? – La vida de los mercenarios

Descubra la vida de los mercenarios del siglo XV con demostraciones de combate, una presentación de las armaduras utilizadas en la época y una inmersión en su vida cotidiana con demostraciones de preparación de comidas, tejido, medicina…

¿Gálatas? – Cuentacuentos y música

Conozca a dos de los hermanos de armas de Juana de Arco a través de una crónica narrada sobre la Guerra de los Cien Años y la epopeya de Juana. La Cabalgata de la Pucelle? está salpicada de canciones y música de la época, y presenta el equipamiento militar y el desarrollo estratégico del conflicto.

lez Accros? – ¡Surca los cielos!

Venga a escalar los muros de una torre medieval.

El Accrotour es una torre de escalada de 8 metros de altura al estilo de una torre de asedio de madera.

A partir de 5 años

ambraluna – Un viaje musical

Al estilo de los malabaristas medievales, Per Viam revisita la música medieval con un sonido ligero y melodioso, llevándole de viaje al corazón de las sonoridades antiguas.

A las 11h, 14h, 15h30 y 17h I Duración 30 minutos

El equipo de la Casa Natal le propone :

– Un taller para niños (a partir de 7 años) para crear un escudo de armas personalizado – de 10.00 a 11.30 y de 14.00 a 18.00 horas

– Visitas relámpago de la Casa Natal

Restauración in situ

Entdecken Sie das Mittelalter an diesem Wochenende, das ganz dem Hundertjährigen Krieg gewidmet ist.

Auf dem Programm stehen vier Theatergruppen, die ritterliche Animationen für Groß und Klein anbieten..

die Compagnie du Crépuscule? – Das Leben der Söldner

Entdecken Sie das Leben der Söldner im 15. Jahrhundert mit Kampfvorführungen, einer Präsentation der damals verwendeten Rüstungen und einem Einblick in ihren Alltag mit der Zubereitung von Mahlzeiten, der Demonstration von Weberei und Medizin…

galater? – Märchen und Musik

Lernen Sie zwei Waffenbrüder von Jeanne d’Arc in einer erzählten Chronik des Hundertjährigen Krieges und des Epos von Jeanne d’Arc kennen. Der Ritt der Jungfrau? wird von Gesängen und Musik aus dieser Zeit begleitet und zeigt Ihnen die militärische Ausrüstung und die strategische Entwicklung des Konflikts.

lez Accros? – Begeben Sie sich in luftige Höhen!

Klettern Sie die Mauern eines mittelalterlichen Turms hinauf.

Der Accrotour ist ein 8 Meter hoher Kletterturm im Stil eines hölzernen Belagerungsturms.

Ab 5 Jahren

ambraluna: Was ist das? – Reise mit Musik

In der Art der mittelalterlichen Gaukler interpretiert Per Viam die mittelalterliche Musik neu und bietet Ihnen einen leichten und melodischen Klang, eine Reise durch die alten Klänge.

Um 11:00, 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr I Dauer 30 Minuten

Das Team der Website des Geburtshauses bietet Ihnen :

– Einen Workshop für Kinder (ab 7 Jahren) mit der Herstellung eines individuellen Wappens – Von 10 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

– Blitzführungen durch das Geburtshaus

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-06-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES