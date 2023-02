Bal à la Bascule 2, Rue de la Bascule, Rennes (35)

Bal à la Bascule 2, Rue de la Bascule, Rennes (35), 24 février 2023, . Bal à la Bascule Vendredi 24 février, 20h00 2, Rue de la Bascule, Rennes (35)

Prix libre

avec La Bagatelle 2, Rue de la Bascule, Rennes (35) 2, Rue de la Bascule, 35000 Rennes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41022 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk au café Ubuntu La Bascule, avec la Bagatelle. Bal à prix libre source : événement Bal à la Bascule publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:00:00+01:00

2023-02-25T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu 2, Rue de la Bascule, Rennes (35) Adresse 2, Rue de la Bascule, 35000 Rennes, France Age maximum 110 lieuville 2, Rue de la Bascule, Rennes (35)

2, Rue de la Bascule, Rennes (35) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//