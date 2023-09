Chasse aux trésors de Noël : Une petite leçon d’Alsacien… 2 rue de la 1ère Armée Riquewihr, 25 novembre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Découvrez Riquewihr autrement, ses petites ruelles et ses trésors cachés grâce à cette chasse au trésor adaptée aux petits comme aux plus grands ! Après avoir trouvé le mot mystère, rendez-vous à l’office de tourisme !.

2023-11-25 fin : 2024-01-07 13:00:00. 0 EUR.

2 rue de la 1ère Armée

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Discover Riquewihr in a different way, its small streets and its hidden treasures thanks to this treasure hunt adapted to children and adults! After finding the mystery word, go to the tourist office!

Descubra Riquewihr de una manera diferente, sus estrechas calles y sus tesoros ocultos gracias a esta búsqueda del tesoro adaptada a niños y adultos Después de encontrar la palabra misteriosa, ve a la oficina de turismo

Entdecken Sie Riquewihr auf andere Weise, seine kleinen Gassen und versteckten Schätze dank dieser Schatzsuche, die für kleine und große Kinder geeignet ist! Nachdem Sie das geheimnisvolle Wort gefunden haben, begeben Sie sich zum Tourismusbüro!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr