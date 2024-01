Conférence de François Hammer 2 Rue de Kérampont Lannion, jeudi 25 janvier 2024.

Lannion Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-25

François Hammer est astrophysicien à l’Observatoire de Paris-PSL et auteur de « Voyage de la Terre aux confins de l’Univers » paru aux éditions Odile Jacob. Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique très accessible et bien illustré, l’auteur nous invite à parcourir l’Univers en partant du plus proche, le système solaire, pour finir avec l’Univers le plus lointain, celui des débuts. Chaque étape du voyage est aussi l’occasion de faire un point sur les connaissances et les grandes questions actuelles de la recherche.

À l’issue de la conférence l’auteure dédicacera son livre pour ceux qui le souhaitent.

2 Rue de Kérampont Espace Ste-Anne

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne



