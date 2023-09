Théâtre alsacien de Beblenheim 2 rue de Hoehn Beblenheim, 13 octobre 2023, Beblenheim.

Beblenheim,Haut-Rhin

Redécouvrez le plaisir de voir une pièce de théâtre grâce aux comédiens du théâtre alsacien de Beblenheim.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

2 rue de Hoehn

Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est



Rediscover the pleasure of seeing a play thanks to the actors of the Théâtre alsacien de Beblenheim

Redescubra el placer de ver una obra de teatro gracias a los actores del Théâtre alsacien de Beblenheim

Entdecken Sie das Vergnügen, ein Theaterstück zu sehen, dank der Schauspieler des elsässischen Theaters in Beblenheim neu

