ARRÊTE TON CIRQUE 2 rue de fresnes Raival, 10 novembre 2023, Raival.

Raival,Meuse

Pour la fête du village à Erize-la-Grande, nous vous proposons un spectacle de Pierre Lombard (gratuit) pour tous!

A 18h : les 10 jeunes qui souhaitent participer au spectacle seront accueillis par Pierre Lombard pour jouer un rôle !

A 20h : spectacle ouvert à tous.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 . 0 EUR.

2 rue de fresnes Erize-La-Grande – Centre Equilibre Meuse

Raival 55260 Meuse Grand Est



For the village fête in Erize-la-Grande, we’re putting on a show by Pierre Lombard (free) for everyone!

At 6pm: the 10 young people who wish to take part in the show will be welcomed by Pierre Lombard to play a role!

At 8pm: the show is open to all.

Con motivo de la fiesta mayor de Erize-la-Grande, organizamos un espectáculo de Pierre Lombard (gratuito) para todos los públicos

A las 18:00 h: los 10 jóvenes que quieran participar en el espectáculo serán recibidos por Pierre Lombard para interpretar un papel

A las 20:00: espectáculo abierto a todos.

Für das Dorffest in Erize-la-Grande bieten wir Ihnen eine Aufführung von Pierre Lombard (kostenlos) für alle an!

Um 18 Uhr: Die 10 Jugendlichen, die an der Aufführung teilnehmen möchten, werden von Pierre Lombard begrüßt, um eine Rolle zu spielen!

Um 20 Uhr: Die Vorstellung ist für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT COEUR DE LORRAINE