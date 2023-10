Atelier « Spécial recette – Cadeaux de Noël » 2 Rue de Chantecouriol Valence, 16 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En cette fin d’année, prenez un temps pour concocter des cadeaux de Noël personnalisés !.

2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

2 Rue de Chantecouriol Mercure Hôtel Valence Sud

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As the year draws to a close, take some time to concoct personalized Christmas gifts!

A medida que el año se acerca a su fin, tómese su tiempo para preparar algunos regalos de Navidad personalizados

Nehmen Sie sich am Ende des Jahres einen Moment Zeit, um persönliche Weihnachtsgeschenke zusammenzustellen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme