Noël au château 2 rue de Blois Valençay, 23 décembre 2023, Valençay.

Valençay,Indre

La période de Noël est un moment magique, à vivre en famille ou entre amis. À cette occasion, le Château de Valençay vous ouvre ses portes pour un moment exceptionnel..

Samedi 2023-12-23 11:00:00 fin : 2024-01-07 . 5 EUR.

2 rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



The Christmas season is a magical time to spend with family and friends. To mark the occasion, the Château de Valençay opens its doors to you for an exceptional experience.

La Navidad es una época mágica para pasarla con la familia y los amigos. Para celebrarlo, el Château de Valençay le abre sus puertas para que viva una experiencia excepcional.

Die Weihnachtszeit ist ein magischer Moment, den man am besten mit der Familie oder mit Freunden erlebt. Zu diesem Anlass öffnet das Château de Valençay seine Pforten für einen außergewöhnlichen Moment.

